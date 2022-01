Ravezzani: “Bonucci, scena vergognosa. Giusto pretendere un chiarimento, va punito”

Il direttore di TeleLombardia critica apertamente l'atteggiamento avuto ieri sera dal difensore della Juventus

Continua a far discutere l'atteggiamento avuto da Leonardo Bonucci subito dopo il gol decisivo realizzato da Alexis Sanchez: il difensore della Juventus, in procinto di entrare in campo in vista dei calci di rigore, ha avuto un acceso diverbio con il segretario dell'Inter, Cristiano Mozzillo. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, attacca duramente il giocatore bianconero: "La scena di Bonucci che aggredisce il segretario dell'Inter dopo il 2-1 è vergognosa. Giusto pretendere un chiarimento del calciatore che spieghi le ragioni di un simile comportamento. Anche avesse ricevuto una provocazione prima ha reagito malissimo, e va punito severamente".