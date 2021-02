Juventus-Inter, scontro totale. Non solo Conte e Agnelli: “Bonucci stuzzicava Antonio così”

Oltre al risultato del campo (0-0) che, considerata la partita d’andata (2-1 per la Juve), ha condannato l’Inter all’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo la gara dell’Allianz Stadium si parla anche, e molto, dei diverbi tra le parti durante e dopo il match. La Gazzetta dello Sport analizza anche il comportamento di Bonucci, ieri in panchina:

“Scontro finale, in tutti i sensi. Perché c’era mezza Coppa Italia in gioco, ma pure un passato che non si dimentica. Antonio Conte e la Juventus non sarà mai una storia banale e non lo è stata neppure ieri sera, per un dito medio di troppo. Non è banale neppure per Andrea Agnelli, immortalato dalle telecamere Rai mentre dispensava insulti. O per Leonardo Bonucci, che stuzzicava il suo ex allenatore per le proteste verso l’arbitro“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)