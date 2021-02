Bookies snobbano Ibrahimovic: capocannoniere non sarà lui. Solo 2 sfidano Cristiano Ronaldo

La celebrazione del 500esimo gol in carriera è durata poco più di mezz’ora, il tempo di segnare il numero 501 e sigillare la vittoria del Milan sul Crotone. Ibrahimovic continua a mantenere in campionato la media di un gol all’ora. Nelle sue undici presenze e’ stato in campo 881 minuti segnando 14 volte, un gol ogni 63 minuti scarsi.

I favoriti per il trono di re dei bomber

Eppure, per i bookmaker il suo terzo titolo di capocannoniere in Italia non è per niente probabile. Come riporta Agipro, le quote degli analisti di Planetwin365 sono eloquenti: Cristiano Ronaldo (16 reti finora) e’ il favorito a 1,95, e i suoi avversari piu’ temibili sono Lukaku e Immobile (a 14 reti, come Ibrahimovic), dati rispettivamente a 3,55 e 3,75. Lo svedese ha una quota molto piu’ alta, 6,75, quasi che i bookmaker prevedano un suo deciso calo di rendimento di qui a fine stagione.