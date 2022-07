TS – I bookmakers non hanno dubbi: “Scudetto? Inter o Juve, ecco le quote”

Che poi appunto svela le due squadre nettamente favorite per il prossimo scudetto: “Spulciando tra i bookmakers più rinomati ecco che facendo una media delle loro quote, le favorite per la vittoria del tricolore sono, di fatto, l’Inter e la Juventus, con i nerazzurri pagati 2,6 e i bianconeri 2,7. Decisamente meno attesa, invece, la vittoria dello scudetto del Milan che è quotato a 4,2. Si profila dunque un derby d’Italia globale anche per quanto riguarda le previsioni di vittoria del campionato stesso anche se le prossime mosse di mercato potrebbero ulteriormente metter a fuoco in maniera più precisa le previsioni di chi, se sbaglia, paga di tasca propria”, si legge.