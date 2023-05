EDICOLA / TS: Boom Inzaghi, Inter e ora? Il club pensava al divorzio, ora palla a Zhang

Sulla prima pagina di Tuttosport si parla innanzitutto del pari della Juvein Europa League ma si torna anche sull'Inter e la vittoria nel derby di andata di CL contro il Milan. «Inzaghi, boom Inter e adesso? Gran finale ma il tecnico va in scadenza. Sei vittorie di fila, la finale di Coppa Italia, il due a zero nel derby di Champions, il club pensava al divorzio, ora palla a Zhang per il rinnovo e Marotta dice: «Resta? Penso di sì».