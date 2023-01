Borbely: “Inter incompetente, Skriniar fa bene. Dov’era la loro lealtà quando…”

L'ex giocatore slovacco parla della situazione del difensore e non risparmia critiche feroci nei confronti dell'Inter

Gianni Pampinella

In Slovacchia il futuro di Milan Skriniar è argomento caldo. L'ex giocatore slovacco Ladislav Borbély, attualmente commentatore per la Tv slovacca, ha detto la sua sulla situazione del difensore. Borbely, che in passato ha giocato anche per lo Sparta Praga, non ha risparmiato critiche nei confronti del club nerazzurro. "L'Inter ha messo sul mercato Skriniar la scorsa estate e ha rifiutato 60 milioni senza avere stipulato un nuovo contratto. Ha commesso un errore fatale, che penso che qualcuno nel club pagherà. A quanto pare, con totale incompetenza, ha causato al club una perdita diretta di decine di milioni. Questo è inaccettabile per un club europeo serio".

"L'Inter ha agito in modo irresponsabile la scorsa estate. Aveva sei mesi per fare ammenda e per raggiungere un accordo con il giocatore. Ma non l'ha fatto. Del resto, Milan non è da biasimare. Inseguirlo ora con un contratto e spingere parlando di lealtà quando ha il diritto di trattare con qualsiasi club da gennaio e ha offerte allettanti... Dov'era la lealtà del club nei confronti del giocatore quando lo hanno messo sul mercato? Che logica ha ora firmare con l'Inter per 6 milioni l'anno, quando un serio club europeo gli sta realisticamente offrendo almeno il 50% in più? Stiamo parlando di sport professionistico, non di beneficenza. È anche un business e ha le sue regole. E non dimentichiamo l'aspetto sportivo".

"Anche quando l'Inter ha vinto lo scudetto un anno e mezzo fa, c'erano alcuni problemi. Le qualità di Škriniar dimostrano che può trasferirsi in un club ancora migliore dell'Inter. In un top club assoluto che possa soddisfare queste ambizioni. In un ambiente del genere, anche Škriniar può migliorare le sue prestazioni, perché ha ancora spazio per farlo. Con le sue prestazioni contro Liverpool e Juventus, ha dimostrato che l'offerta di 60 milioni del PSG era giustificata. Escludo la possibilità che possa restare a Milano. L'Inter ha vacillato in modo orribile. Mi aspetto il trasferimento di Skriniar già a gennaio per una cifra ridotta".

(Sport Aktuality)