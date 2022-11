Bordalas: “Musah e Vazques domineranno il futuro. Yunus sa fare tutti i ruoli a centrocampo”

«Da Yunus Musah, che non ha ancora vent’anni, è alla terza stagione col Valencia e sta per giocare un Mondiale. Potente, molto forte fisicamente e con buona tecnica individuale. E incredibilmente polivalente. Io l’ho usato a centrocampo in diverse posizioni, ma anche sulla fascia e persino come seconda punta. Ha fatto bene ovunque, e questi cambi di posizione sono serviti per farlo migliorare nell’aspetto difensivo».

«La sua posizione naturale è quella del terzino sinistro, però di grande respiro perché può giocare in difese a 3 e a 4. E nel primo caso non solo come laterale su tutta la fascia ma anche come terzo centrale perché è forte fisicamente, più di quanto possa sembrare. Vince i duelli, è forte nello scontro e difficile da passare».

Altre caratteristiche?

«Anche lui a livello difensivo aveva qualche lacuna perché nelle giovanili era troppo superiore agli avversari, ma abbiamo lavorato parecchio e i risultati sono stati evidenti. Ottima tecnica, potente, può arrivare in attacco in maniera molto pericolosa perché ha criterio quando deve associarsi, passa bene la palla e quando avanza non è timido. Conduce la palla in maniera ottimale, è difficile togliergliela. E poi ha un carattere altamente ricettivo. Non so se il fatto di avere avuto il padre calciatore (Braulio, cresciuto nella cantera del SuperDepor e oggi ds dell’Osasuna, ndr) l’ha aiutato in questo senso ma ascolta sempre con attenzione e assorbe tutti i concetti tattici come una spugna. Non so dove proseguirà la carriera di Jesus e Yunus, però sono certo che sarà di grandissimo livello».