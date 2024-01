Bordon: “Da Sommer cose molto buone. Zielinski? Penso Marotta ci abbia parlato e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivano Bordon , ex portiere, ha parlato così del possibile arrivo all'Inter di Piotr Zielinski : "E' un giocatore molto valido, penso che poi Marotta sia riuscito a parlare con il giocatore e ha capito che verrebbe volentieri all'Inter. Sarebbe un altro giocatore in un reparto già molto forte. Inzaghi avrebbe un'alternativa importante in termini di forza, grinta e qualità".

"Penso che la pressione ci sia per entrambe le squadre. L'Inter è avanti e ha dietro una Juventus che in tanti non credevano potesse essere lì. Certo è che l'Inter, avendo la Juve dietro di poco, sa che se sbaglia e la Juve prosegue questo cammino, senta un po' il fiato sul collo. Ma non credo sia determinante sapere che hai la Juve a due punti. L'Inter ha la forza per continuare su questo passo e contenere questa Juve, che ha dimostrto di poter concorrere con l'Inter in questo campionato, che sembrava già deciso".