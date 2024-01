Bordon: “Di Gregorio? Può tornare all’Inter, ma giocare a San Siro è diverso”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito del ragazzo che si è messo in evidenza finora alla corte di Palladino

Nel suo intervento a TMW Radio durante Piazza Affari, l'ex Inter Ivano Bordon ha parlato anche dell'avvio di stagione di Yann Sommer e della possibilità in futuro di riportare in nerazzurro Di Gregorio del Monza:

"Lo scorso anno l'Inter aveva la partita in mano, ma mi ricordo che nel secondo tempo rimase molto dietro e lasciò il Monza giocare, permettendogli il pareggio. Sarà insidiosa la partita perché il Monza gioca bene. Ma l'Inter ha la forza e le qualità per crearsi occasioni e non cadere nei difetti dello scorso anno".