Bordon: “Eriksen non è un acquisto sbagliato, verrà fuori. Handanovic attaccato perché…”

Intervenuto a Radio Sportiva l’ex portiere e preparatore Ivano Bordon ha parlato del momento dell’Inter e dell’acquisto di Eriksen:

è arrivato per dare una mentalità e un modo di giocare alla squadra, ci è riuscito fino al lockdown. Dopo ha avuto qualche pausa, poi si è ripresa, ma non è l’unica squadra ad aver avuto momenti complicati.Getafe squadra ostica e temibile, ma se l’Inter si ritrova anche loro dovranno stare attenti. Competizione difficile, dare i nerazzurri favoriti per la vittoria finale mi sembra prematuro.Non è un acquisto sbagliato. Non tutti gli stranieri, anche forti, riescono ad adattarsi in fretta; verrà fuori e sarà utile.Grande esperienza, è sempre migliorato, la fascia di capitano lo ha aiutato per avere più sicurezza con i compagni. Viene attaccato perché quando un portiere sbaglia si vede, ma ha portato punti all’Inter”.