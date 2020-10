Bordon: “Inter-‘Gladbach del ’71, ecco il mio ricordo. Eriksen? Spero possa riscattarsi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivano Bordon ha parlato di Inter-Borussia Mönchengladbach in programma questa sera. L’intervista dell’ex portiere nerazzurro inizia ricordando la famosa gara della lattina del ’71: “Avevo 20 anni e mi ricordo bene quella serata. Sono stati momenti di gioia, di aver potuto contribuire al passaggio del turno ed eliminare quel Borussia, che era una grandissima squadra. Entrai nel secondo tempo e vidi la lattina arrivata addosso a Boninsegna. Ci fu un parapiglia tra giocatori e non solo. Poi ci pensò l’avvocato Prisco, che fece annullare la partita. Fui contento per il passaggio del turno per i tifosi italiani che erano lì in Germania per lavoro“.

Come mai secondo lei non gioca Eriksen?

“Ogni allenatore ha le proprie idee e la propria filosofia. L’ho visto giocare in Inghilterra e mi sembrava buonissimo, molto tecnico. Arrivando a campionato in corso lo scorso anno, forse non si è integrato bene nel gruppo, nel senso che non ha capito subito cosa vuole il tecnico. Spero possa riscattarsi stasera”.

Quest’Inter soffre in difesa. Può vincere così lo Scudetto?

“Il calcio è cambiato molto anche in questo. Prima gli Scudetti si vincevano con difese impenetrabili, subendo pochi gol. Ma oggi se una squadra propone sempre un calcio offensivo può anche subirne qualcuno in più. Ma basta farne uno più dell’avversario”.

Manca un sostituto di Godin però:

“E’ più difensore di Kolarov, che è un buonissimo giocatore e può rendere di più quando la difesa è a quattro. Potrebbe giocare anche sulla linea di centrocampo a sinistra. Ma è facile dire ora che manca Godin. Sono scelte che si fanno”.

(TMW Radio)