Borghi: “Barella diventato un centrocampista di livello mondiale sul piano tecnico”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Stefano Borghi , commentatore DAZN, ha parlato così di Nicolò Barella , colonna portante del centrocampo dell'Inter e della Nazionale italiana: "L'uomo che rende veramente il centrocampo un reparto ai limiti della perfezione è quello che ha sbloccato la partita col Belgio: Nicolò Barella. Il giocatore maggiormente cresciuto nell'ultimo biennio, ha fatto un gol straordinario e una partita incredibile. Lui sintetizza in sé le tre caratteristiche che fanno grande una squadra. La prima è l'intensità: Barella ti fa sudare quasi a vederlo giocare, è sempre in moto e agonisticamente su standard elevati. Lotta, corre, si inserisce: il calcio di oggi si gioca al massimo dell'intensità, Barella ha raggiunto la capacità di essere intenso al top per tutta la partita.

La seconda è la grande educazione tattica: Barella è una pedina strategicamente fondamentale perché il suo ruolo primario è quello della mezzala e lui trova le condizioni di partenza perfette per il suo gioco. Lui è quello che poi diventa il trequartista aggiunto, ha i tempi di inserimento e l'ha dimostrato col gol: disassa lo spartito del gioco perché a seconda dei momenti si allarga per creare le condizioni di associazione tecnica fra i compagni. Questo gliel'ha impresso addosso Antonio Conte.

Terzo e forse più importante aspetto: Barella è diventato un centrocampista di livello mondiale anche sul piano tecnico. Ha visione e piedi: il gol è da grande giocatore per come trova spazio e coordinazione in un punto trafficato e per come trova precisione chirurgica nella potenza del suo destro. Ha fatto giocate da campione e da giocatore che ha raggiunto un grado di maturità e completezza da top".