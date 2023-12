Borghi (DAZN): “Inter si evolve sul piano del gioco e gioca bene. Non è mai…”

È stato il fine settimana della vittoria dell'Inter per quattro a zero contro l'Udinese. E Stefano Borghi, telecronista e giornalista di DAZN, ha parlato del momento dei nerazzurri: «È una squadra che continua ad evolversi sul piano del gioco. I giocatori sono stabilizzati, mentalizzati. La finale di Champions League della scorsa stagione ha dato certezze, autostima e tranquillità di espressione. Non è mai una squadra nervosa quest'anno, in nessun momento, l'anno scorso lo era di più», ha sottolineato.

«In estate ne sono andati via parecchio ma l'Inter gioca benissimo, è una squadra che uccide la partita e gioca fino alla fine. Calhanoglu è tra i migliori d'Europa in questo momento e il leader maximo è Lautaro che dopo essere stato leader in campo contro il Napoli, anche se non aveva segnato, contro l'Udinese si è andato a riprendere quella palla per portarla fino in porta. Tutti migliorati, quindi c'è da sottolineare il lavoro dell'allenatore», ha concluso sui nerazzurri.