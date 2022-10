Borghi: “Questo il colpo d’astuzia di Inzaghi. Lautaro top. Non so cosa debba…”

Attraverso un video postato sul suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato il pareggio dell'Inter in casa del Barcellona. Il giornalista ha voluto sottolineare la super prestazione di Lautaro Martinez . "Bastoni ha fatto la sua miglior partita stagionale. In un momento che poteva essere di disorientamento per l'assenza di Brozovic, il colpo d'astuzia di Inzaghi è stato quello di mettere Calhanoglu regista. Quello di ieri è stato un centrocampo splendidamente elastico, solido e decisivo in entrambe le fasi".

"L'Inter dopo la batosta di Udine e la sosta per le nazionali è tornata con un'altra testa. Lautaro è un top player. Veniva da un lungo digiuno, è stato anche sfortunato, ma non si è mai lasciato al nervosismo e questo è un segno di crescita. Non si è mai risparmiato una goccia di sudore. Il suo secondo tempo è stato magnificente, ha fatto un gol da fuoriclasse, da centravanti top. Controllo, forza e rapidità, gol spettacolare quanto esaltante. Poi ha fatto un assist tutt'altro che elementare per il gol di Gosens. Non so cosa debba dimostrare di più questo ragazzo per essere considerato il miglior attaccante centrale del nostro campionato. Questa doppia partita contro il Barcellona è anche la vittoria di Inzaghi. Ha ritrovato sé stesso e la sua Inter. Non pensavo che l'Inter potesse fare 4 punti col Barcellona e ne sono piacevolmente sorpreso. I meriti di Inzaghi sono chiari".