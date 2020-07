Borghi: “Messi? Faccio fatica ad immaginarlo con un’altra maglia in Europa, al massimo…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Stefano Borghi parla del futuro di Leo Messi. Negli ultimi giorni l’argentino è stato accostato all’Inter, per il giornalista è molto complicato vedere la Pulce lontano da Barcellona: “Se qualche anno fa si fosse parlato di un Messi via dal Barcellona e un Ronaldo via dal Real, avrei risposto che era più fattibile il secondo caso. Messi via dal Barca faccio fatica, ora si sente molto più capopopolo. Messi non ha detto nulla e non si è scandalizzato di sicuro. Faccio fatica ad immaginarlo con un’altra maglia in Europa, al massimo in Argentina per chiudere la carriera”.

(Tutti Convocati)