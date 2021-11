Borghi: “Mourinho? Con lui la Roma ha avuto un miglioramento lampante. Pensavo che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il telecronista e giornalista Stefano Borghi ha parlato così di Mourinho

"Avevo avuto la sensazione che fosse addolcito, cambiato e invece domenica abbiamo rivisto il vero Mourinho, dopo una serie di episodi che gli hanno dato fastidio. Io vedo un miglioramento lampante della Roma con Mourinho: vero che non vincono gli scontri diretti, ma le sconfitte nei big match dello scorso anno vedevano lo scioglimento dei ghiacci. La partita peggiore è stata proprio col Milan. I sei gol presi in Conference hanno creato subbuglio ma Mourinho sta facendo il suo lavora: alla Roma manca almeno un centrocampista importante e delle alternative per arrivare al livello delle prime tre, eppure sono quarti in classifica".