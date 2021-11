Borja Valero: “Peccato Inter, gioca ma non vince. Che coraggio Calhanoglu”

Dopo il derby tra Milan e Inter, nel post partita di Dazn l'ex centrocampista nerazzurro Borja Valero ha detto la sua sulla gara

"Per l'Inter un peccato perché voleva accorciare. È stato un derby molto combattuto, un bel derby con grandi emozioni. Gli scontri diretti mai a favore dell'Inter, ma ha fatto sempre le partite anche se poi non ha raggiunto i punti. Calhanoglu ha avuto il coraggio di calciare il rigore sotto la curva della sua ex squadra".