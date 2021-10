Borja Valero: “Handanovic miglior giocatore per affrontare le critiche. L’Inter…”

Prima della partita con il Sassuolo l'ex centrocampista nerazzurro ha commentato il momento del portiere e della squadra nerazzurra

Borja Valero, prima della sfida tra Sassuolo e Inter ha parlato - nei panni di opinionista per Dazn - del momento delle due formazioni che saranno in campo a breve al Mapei Stadium: «Riconfermarsi è la sfida dell'Inter. In CL ha faticato contro lo Shakhtar. Il Sassuolo ha un gioco simile visto che viene dall'esperienza con De Zerbi, non sarà facile, ma deve reagire subito».

Sul gioco ci sono, hanno dato continuità al gioco di De Zerbi, poteva fare punti in più in alcune gare.

Importante dopo un risultato non positivo in CL, darebbe fiducia e permetterebbe di avvicinarsi ancora ai primi posti anche se è ancora presto.

Credo che sia il miglior giocatore in assoluto per avere momenti del genere. Ha fiducia in sé stesso, si fa scivolare addosso tutti i commenti negativi. Si concentra solo su allenamenti e squadra, fa veramente bene il capitano. Non credo in un momento difficile, credo siano motivazioni in più le critiche.