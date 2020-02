Borja Valero, che precisione: 72 passaggi riusciti su 73, Cambiasso l’ultimo a fare meglio

L’Inter vince l’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Ludogorets grazie ai gol di Eriksen e Lukaku nella ripresa. In campo dal primo minuto anche Borja Valero, che ha dettato i tempi della manovra con maestria e lucidità. I dati raccolti da Opta evidenziano la precisione delle giocate del centrocampista spagnolo: “Borja Valero ha chiuso il match vs il Ludogorets con il 98,63% (72 su 73) di passaggi riusciti. Tra i centrocampisti che hanno completato almeno 70 passaggi in un match dell’Inter, l’ultimo a fare meglio fu Cambiasso (100%, 70 su 70) nel maggio 2013 vs il Genoa“.