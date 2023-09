Borja Valero: “Inter, vittoria importante: fiducia pre-derby. Thuram sta crescendo”

Borja Valero ha parlato della partita tra Inter e Fiorentina, due sue ex squadre. E si è soffermato sulla vittoria netta dei nerazzurri: «La squadra interista è arrivata a questa vittoria prima della sosta e può allenarsi tranquillamente anche prima di una partita importante come il derby che sappiamo quanto è importante per i tifosi anche se non è subito determinante. La sconfitta nella finale di Champions ha dato una consapevolezza importante a questa squadra, li ha aiutati a crescere e maturare».