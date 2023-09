Borja Valero: “Inzaghi vuole dare subito un segnale alla squadra. Asllani e Thuram…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Inter , dagli studi di DAZN Borja Valero ha parlato delle scelte di formazione di Simone Inzaghi . "Lui è consapevole che l'anno scorso si sono persi tanti punti in partite così, quindi vuole dare subito un segnale alla squadra per prendere i tre punti mettendo i migliori 11 che ha a disposizione. La rosa dell'Inter? La squadra con la profondità di rosa più+ grande del nostro campionato".

"La dirigenza dell'Inter ha lavorato benissimo in questi anni per avere una rosa così. Anche se qualche giocatore non è giovanissimo, dà comunque il suo contributo. Asllani ha margini di miglioramento e giocando partite come quella in Champions League può aiutarlo ad arrivare al livello di Calhanoglu. Thuram? Non mi aspettavo avrebbe fatto così bene fin dall'inizio. Forse il fatto di parlare italiano lo ha aiutato nell'inserimento della squadra. COn Lautaro formano una bellissima coppia".