Borja Valero: “Inter? Bilancio assolutamente positivo. Ero quasi ai margini e poi…”

Ai microfoni di FanPage, Borja Valero ha parlato della sua esperienza in nerazzurro. Per il centrocampista il bilancio è positivo: “Dopo 5 anni a Firenze ho provato un’altra esperienza con un top club e devo dire che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto, soprattutto per quello che è successo all’inizio dello scorso anno. Ero quasi ai margini e poi sono stato impiegato in molte partite importanti. È stato un grande orgoglio per me e mi ha fatto capire, ancora una volta, che lavorando bene si ottiene tutto. Il bilancio è assolutamente positivo“.

Come va la sua seconda vita a Firenze?

“Sono molto contento di essere tornato a quella che è stata casa mia per diverso tempo. Avevo diverse offerte, e questa cosa mi ha fatto felice in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo. Ma quando è arrivata quella da Firenze non ho avuto dubbi e subito abbiamo deciso di tornare qui”.

(FanPage.it)