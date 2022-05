Borja Valero: “Barella in allenamento grandi gol. Per l’Inter Calhanoglu importantissimo”

L'ex centrocampista ha detto la sua sulla partita di Cagliari e si è soffermato sui due giocatori interisti

Borja Valero, su DAZN, ha detto la sua in vista della partita tra Cagliari e Inter. Queste le parole dell'ex centrocampista nerazzurro: «Il ruolo di Lautaro? È arrivato in Italia consapevole di dover giocare un altro calcio, si è preso il suo spazio e quando Lukaku è andato via si è preso la responsabilità e la leadership là davanti. Barella deve sfruttare di più il tiro da fuori area, fa dei gol pazzeschi in allenamento. Credo sia lo step successivo da fare nel suo gioco. Se fa tanti assist, tanto percorso durante la partita, e fa qualche gol in più diventa uno dei centrocampisti più importanti d'Europa».