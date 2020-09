Borja Valero: “Ho detto no ai soldi per tornare a Firenze. Con l’Inter partita speciale: in tre anni…”

Borja Valero, centrocampista spagnolo tornato alla Fiorentina dopo i tre anni all’Inter, ha parlato al termine della gara d’esordio in campionato contro il Torino della sfida in programma sabato prossimo proprio contro la squadra di Antonio Conte, nell’anticipo della seconda giornata: “Lo striscione dei tifosi dimostra l’amore che ho nei confronti di questa città e di questa squadra. La scelta di tornare a Firenze per me era facile: era più semplice scegliere un contratto più lungo con uno stipendio più alto, ma per me in questo momento era più facile scegliere la Fiorentina. Come ho detto il giorno della mia presentazione, il ruolo che voglio avere è quello di protagonista. Non sono venuto qui per quello che ho fatto in passato ma voglio dimostrare di poter ancora dare tanto al calcio“.

L’ex Inter ha parlato della gara contro i nerazzurri, in programma sabato prossimo a San Siro: “Sarà una partita speciale. Quando sono andato via da Firenze, nella prima partita con l’Inter abbiamo trovato la Fiorentina. Ora che sono ritornato a Firenze, la prima partita che gioca l’Inter sarà contro la Fiorentina. Sarà una partita speciale perché sono stato molto bene a Milano in questi tre anni. Troverò tantissimi amici, ma in campo vorremo fare del meglio per continuare sulla buona strada“.