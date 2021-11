Borja Valero: “Inter, importante vincere oggi e in Champions. Lautaro…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "E' stata molto sofferta, ma per vincere un campionato bisogna soffrire: la squadra ha saputo farlo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così della vittoria dei nerazzurri sul Napoli: "E' stata molto sofferta, ma per vincere un campionato bisogna soffrire: la squadra ha saputo farlo, si è messa dietro compatta. Una partita incredibile, sapevamo ci sarebbe stato tutto questo recupero e l'ultima occasione di Mertens è stata incredibile. Lautaro e Spalletti? Hanno avuto alti e bassi, Luciano l'ha saputo condurre al meglio, c'è affetto da parte di entrambi. Scudetto? Era importantissimo vincere, si è visto anche nell'atteggiamento nei festeggiamenti alla fine: è chiave essere lì e sarà chiave la qualificazione in Champions League. Lautaro? Per un attaccante il gol è la vita: lui parla per la squadra e fa bene, ma quando segna è più contento sicuramente".