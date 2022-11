Borja Valero: “Inter, non credo che ci sia un problema di mentalità. Anzi…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bologna, dagli studi di Dazn Borja Valero ha parlato della gara. Queste le dichiarazioni dell'ex nerazzurro: "Non credo che ci sia un problema di mentalità. L'Inter nel primo tempo con la Juve ha creato, non vedo quella difficoltà dal punto di vista mentale. Credo che i giocatori abbiano ancora fiducia in quello che fanno e in quello che Inzaghi propone. Deve solo essere più concreta".