Borja Valero: “All’Inter? Andai via dalla Fiorentina perché costretto. Chi comandava…”

Ai canali social della Fiorentina, Borja Valero è tornato sul suo addio alla Viola nell'estate del 2017 per vestire la maglia dell'Inter

"Non mi sono pentito di andare via dalla Fiorentina, ma sono stato costretto. Chi comandava dette pieni poteri ad una persona a cui non stavo molto simpatico. Ed è andata così. Per fortuna ho avuto l’occasione di tornare qui".