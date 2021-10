Borja Valero: “Inter, decisivi i quattro cambi. Inzaghi ha stravolto la gara”

Così l'ex nerazzurro a proposito della vittoria della squadra di Inzaghi contro il Sassuolo

Borja Valero ha parlato negli studi di DAZN dopo Sassuolo-Inter. Queste le sue parole: "I quattro cambi sono stati decisivi. Inzaghi ha stravolto la partita con le sostituzioni, in particolar modo Dzeko e Dimarco hanno dato qualcosa in più. Questo è un segnale importante per il campionato".