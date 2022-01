Borja Valero: “Inter? Ecco la cosa più difficile fatta da Inzaghi finora”

Le considerazioni dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito del tecnico arrivato la scorsa estate a Milano

Presente al Meazza per Inter-Lazio, Borja Valero ha sottolineato i meriti di Simone Inzaghi sul cammino svolto finora dalla squadra nerazzurra. Queste le parole dell'ex centrocampista: "Inzaghi è stato molto bravo a coinvolgere tutti, questa è la cosa più difficile fatta fino a questo momento. Quando giochi meno a volte non senti il feeling giusto con i compagni, invece all'Inter tutti danno il massimo per vincere".