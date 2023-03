Borja Valero: “L’Inter oggi ha una sfida. Lautaro? Parlare come lui non è da tutti”

Intervenuto negli studi di DAZN, Borja Valero, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra lo Spezia e l'Inter: "La sfida più grande dell'Inter è focalizzarsi solo su oggi avendo un buon atteggiamento per ottenere punti: se vuoi giocare ancora in settimana, devi qualificarti alla Champions. Calhanoglu fuori? L'Inter non deve guardare al Porto ma noi sì: quella scelta è figlia della partita di martedì perché è uno dei giocatori più importanti. Tutte le squadre vincono più in casa che fuori, ma ci aspettavamo più punti dall'Inter per essere più vicina alla vetta: fa tanto l'aspetto mentale.