Inter, Borja Valero: “Lautaro? Voleva far bene da subito, gli ho dato una mano”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borja Valero, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così di Lautaro Martinez, raccontando i suoi inizi in nerazzurro: "Aveva tantissima voglia di far bene da subito, aveva poca pazienza come tutti i giovani. Io parlavo spagnolo e ho sempre provato a trasmettergli pazienza: c'era anche Icardi in un buon momento e non era facile da gestire quel momento. Gli ho dato una mano in quello che potevo per farlo stare bene e per aspettare il suo momento, che ero certo sarebbe arrivato. Tutti i giocatori rosicano quando non giocano, lui era molto giovane, veniva dall'Argentina con un nome importante e voleva dimostrare il suo valore".