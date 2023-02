Borja Valero: “Inter, non è stagione negativa. Brozovic? Sarebbe strano se…”

BorjaValero, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto negli studi di DAZN prima della sfida contro il Bologna. Queste le sue parole: "L'Inter è cresciuta, lavora da più di un anno insieme: ora lotta per la Champions e deve lottare per entrare nelle prime quattro. Quello che è successo l'anno scorso può rappresentare una motivazione in più. Non si può parlare di stagione negativa, sta lottando per due competizioni e deve fare il massimo in campionato.