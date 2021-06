L’ag. di Borja Valero: “La Fiorentina non rinnova e lui si ritira dal calcio”

L'ex giocatore nerazzurro voleva restare un altro anno alla viola che però non ha rinnovato il suo contratto. Il procuratore annuncia il ritiro

«Sognava di restare alla Fiorentina, dopo una stagione lunga e dura con l'Inter dove ha giocato comunque tante partite e senza infortuni, è tornato a Firenze. Lì si è fatto male e si è dispiaciuto perché per lui era il ritorno a casa e non ha potuto dimostrare fino in fondo quanto valeva per lui. Sognava di ritirarsi con la propria gente dando ai tifosi viola quello che gli hanno dato. Però gli hanno confermato che il rapporto non proseguirà. Capisce ma gli sarebbe piaciuto rimanere. Non potendo più giocare con la Fiorentina ha deciso di smetter. Vivrà a Firenze e il resto lo sa solo Dio».