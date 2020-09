GdS – Ex Inter, Borja Valero realizza il suo sogno: sceglie col cuore e torna alla Fiorentina

Borja Valero è pronto a realizzare il suo sogno: tornare alla Fiorentina e a vivere a Firenze. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista spagnolo dell’Inter è vicino al club viola.

IL calciatore ha ricevuto varie offerte (Verona e Genoa su tutte) ma ha optato per una scelta di cuore per proseguire un percorso di cinque anni, intervallato dal triennio in nerazzurro: “Borja altrove avrebbe guadagnato di più con un contratto più lungo. Ma la scelta, per lui, non si poneva. Meglio chiudere a Firenze, magari con un contratto annuale ed opzione sul secondo. La sua volontà ha accelerato una trattativa ormai chiusa, e sempre covata sotto la cenere“.