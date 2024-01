"Importantissimo vincere e andare in vantaggio sulla Juventus, c'è un precedente non bello per il match con l'asterisco per l'Inter ma deve pensare al big-match di domenica prossima. Vincere domenica sarebbe chiave, non decisiva ma importante. Sommer è stato molto bravo a stare fermo fino all'ultimo, sottolineerei la bravura di Sommer in generale. Sostituire Onana non era semplice e banale, è un vero leader. Quando senti la fiducia di un portiere così, poi tutto è molto più semplice. Vincere aiuta a vincere, questo dà tante energie"