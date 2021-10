Borja Valero: “Barella ha lo spirito dell’interismo. Ranocchia e Perisic…”

Al termine di Inter-Udinese, dagli studi di Dazn Borja Valero ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra

Al termine di Inter-Udinese , dagli studi di Dazn Borja Valero ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra. Questa l'analisi dell'ex centrocampista: "Da questa partita Inzaghi può prendere solo cose positive, sopratutto guardando alle prossime partite. La profondità di questa rosa è importante, può far riposare alcuni giocatori in un periodo dell'anno dove ci sono tante partite senza abbassare mai la qualità. Io vorrei sottolineare la partita di Ranocchia che è stata perfetta, non ha mai sbagliato".

"E poi c'è Perisic che è in un bellissimo momento di forma che fa alzare l'asticella dell'Inter in questo periodo. Vidal e Sanchez sono entrati molto bene. Barella ha lo spirito dell'interismo, rispecchia quella garra. Ha forza fisica, sa coinvolgere i compagni, è uno dei giocatori più importanti della rosa. È cresciuto nella consapevolezza che è importante, non è un giocatore in più in questa Inter, è il giocatore determinante e lui lo sa e lo sta facendo vedere in campo".