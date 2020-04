Sky – Borrelli ipotizza fase 2 il 16 maggio: il calcio adotterebbe questo calendario

La fase 2 con uscite possibili con distanziamento sociale e mascherine, secondo il capo della Protezione Civile, potrebbe iniziare il 16 maggio. A quel punto anche gli allenamenti, fermi dal 7 marzo per il coronavirus, potrebbero ricominciare per quella data e a quel punto si potrebbe iniziare il campionato a fine giugno. Si potrebbe chiudere il torneo a fine luglio – spiegano a Skysport – e si completerebbero le coppe europee ad agosto. Questa è una delle ipotesi presa in considerazione dall’UEFA per concludere la stagione.

(Fonte: SS24)