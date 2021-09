Borriello: “Inter, vendere Hakimi e Lukaku è segnale allarmante perché…”

Le parole dell'ex centravanti: "Inter? Conta poco che li abbia sostituiti bene, è difficile ripetersi, quando ti privi dei migliori"

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Marco Borriello, ex centravanti, ha parlato così dell'addio di alcuni campioni dalla Serie A nell'ultima sessione di mercato: «Non è un bel segnale se uno come Ronaldo decide di andare via: vuol dire che non ritiene più quella realtà adatta alla sua dimensione. La Juve ha preso una bella bastonata. Anche per l’Inter vendere Lukaku e Hakimi è un segnale allarmante: conta poco che li abbia sostituiti bene, è difficile ripetersi, quando ti privi dei migliori».