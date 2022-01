Borussia Dortmund, offerti 45 milioni al Sassuolo per Scamacca: Inter informata

L'attaccante classe '99 è finito nel mirino dei tedeschi, che hanno già presentato una prima proposta ufficiale

Il grande obiettivo per l'estate dell'Inter è Gianluca Scamacca: l'attaccante del Sassuolo, considerate età, qualità e potenzialità, viene considerato : "La telefonata è arrivata, il prefisso un po' inatteso per la verità: +49. Vale a dire Germania, Dortmund per la precisione. Un'offerta ufficiale, una richiesta partita dal Borussia con destinazione il Sassuolo. L'oggetto? Davide Frattesi ma soprattutto Gianluca Scamacca. «Li vogliamo subito», detta in tedesco, certo. E di qua: «Per Frattesi non se ne parla. Per Scamacca...». Frase non finita. L'ha terminata il Borussia, offrendo 45 milioni di euro uno sull'altro al club emiliano, con l'idea di chiudere subito l'affare e la disponibilità a lasciare l'attaccante in prestito fino a giugno, quando la separazione da Haaland sarà inevitabile. Per il Sassuolo, oggettivamente, la condizione ideale. Mancava un anello. in questa storia. Che poi è il protagonista, ovvero il giocatore. Che però in testa ha solo l'Italia, la Serie A. E dunque l'Inter, che segna un gol pur non potendo scendere in campo subito. [...] Il Borussia Dortmund, appunto, che peraltro proprio nelle ultime settimane aveva inviato un suo osservatore a seguire l'attaccante al Mapei Stadium. E sì che Scamacca dev'essere piaciuto parecchio, a giudicare dall'affondo ufficiale. Affondo di cui Carnevali, ieri pomeriggio, ha informato l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta".