RIVALI / Borussia M. a Kiev con qualche problema di formazione: lo Shakhtar recupera un big

Nell’altra sfida del girone B, che stasera metterà di fronte Real Madrid e Inter, lo Shakhtar Donetsk capolista ospita a Kiev il Borussia Monchengladbach di Marco Rose nella prima delle due gara che vedrà opposte la formazione di Luis Castro a quella tedesca.

Come riferisce il Corriere dello Sport, gli ucraini recuperano un pezzo da 90 come Stepanenko, mentre dall’altra parte i difensori Elvedi e Ginter stringeranno i denti dopo i problemi fisici rimediati nella sfida di Bundesliga contro il RB Lipsia: in caso di forfait, Bensebaini si sposterà al centro e Wendt prenderà il suo posto sulla corsia laterale. In avanti confermata la coppia Thuram-Plea.