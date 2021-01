Ibra-Lukaku, Boskamp: “Capisco Romelu, le mamme non si toccano. Vi ricordate quando Materazzi…”

Molto si è detto e scritto sulla furiosa lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic durante il derby. Anche Johan Boskamp, ex tecnico dell’Anderlecht, ha voluto dire la sua ai microfoni di Voetbal Primeur: “C’è stata molta attenzione per questa lite. Questo ovviamente anche perché tutto è così udibile senza un pubblico. Non credo che dovresti mai coinvolgere la madre di nessuno. Non si toccano le mamme. Sono contento che un tempo c’erano meno microfoni e telecamere intorno a un campo di calcio”.

“È una provocazione che accade in tutti gli sport. Vi ricordate la testata di uno Zidane frustrato a Materazzi, che nominò la sorella? Quella è stata l’ultima partita di Zidane ed era una finale di Coppa del Mondo. Sono trucchi per togliere la concentrazione e per fargli beccare un cartellino giallo o rosso. Romelu avrebbe dovuto lasciar correre, ma le mamme non si toccano. Posso immaginare che fosse incazzato. La sua reazione è stata feroce, ma alla fine è tornato a casa con un gol e una vittoria“.

(Voetbal Primeur)