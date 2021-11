La Bosnia di Dzeko nel caos: scoppia il caso Pjanic. Lui si difende: “Fake news”

Nel mirino della stampa bosniaca e dei tifosi la scarsa forma del giocatore del Besiktas che ha saltato la sfida con l'Ucraina

Sconfitta anche nell'ultima gara contro l'Ucraina per due a zero, ha chiuso il girone al quarto posto dopo aver fatto registrare una vittoria, quattro pari e tre sconfitte. Nell'ultima gara il calciatore del Besiktas non ha giocato. Ed erano spuntate voci su una sua sospensione dalla Nazionale dopo che si erano diffuse indiscrezioni sulla sera prima della gara con la Finlandia. Secondo queste voci il calciatore era stato sorpreso in un bar a bere e a fumare. In una nota, poi eliminata, la federazione aveva scritto: "Non dobbiamo dimenticare il fatto che Pjanić ha fornito grandi partite con la maglia della nazionale. La sua azione, per quanto inopportuna, va comunque intesa come conseguenza di un insufficiente recupero psicologico dopo tutto quello che gli è successo nell'ultimo anno di carriera".