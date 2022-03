Bosnia, Dzeko entra e la decide nel finale: è 1-0 contro il Lussemburgo

L’Inter sorride per il gol di Edin Dzeko con la sua nazionale. La Bosnia ha superato 1-0 il Lussemburgo in amichevole

L’Inter sorride per il gol di Edin Dzeko con la sua nazionale. La Bosnia ha superato 1-0 il Lussemburgo in amichevole grazie a una rete dell’attaccante nerazzurro, subentrato al 66’ al posto di Smail Prevjlak. Dzeko dopo 20’ dall’ingresso in campo ha trovato il gol decisivo con una conclusione da distanza ravvicinata che ha regalato alla Bosnia la vittoria.