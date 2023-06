Bosnia, Dzeko: “Portogallo migliore di noi. Questa nazionale ha bisogno di nuovi giovani”

Edin Dzeko ha collezionato la sua 128esima presenza con la Bosnia-Erzegovina contro il Portogallo. Una gara che l'attaccante nerazzurro vorrà sicuramente dimenticare dopo la netta sconfitta per 3-0. "Penso che abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo affrontato una delle migliori nazionali d'Europa. In generale, loro sono migliori di noi. Il gol che abbiamo subito all'ultimo minuto del primo tempo è stato decisivo".

"Questa Nazionale ha bisogno di nuovi giovani. Possono migliorare di partita in partita, e soprattutto dobbiamo dimostrarlo tra tre giorni. Non possiamo sbagliare. Ogni partita è speciale e bisogna giocare per vincere".