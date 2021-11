Bosnia, Dzeko si allena parzialmente col gruppo: può esserci con la Finlandia

Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, direttamente dal ritiro della Bosnia

Come riporta l'emittente bosniaca TV N1 Sarajevo, l'ex Roma ha svolto il riscaldamento e la prima parte di allenamento con il resto della squadra. Aumentano, dunque, le possibilità di vedere Dzeko in campo domani sera contro la Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar 2022.