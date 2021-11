Bosnia, Dzeko sta meglio: vuole esserci. “Le parole del vice ct? Inter non ha gradito”

Il 9 nerazzurro continuerà a sottoporsi a specifici trattamenti fisici, dopo l’affaticamento al flessore della coscia destra patito nel derby di domenica

"Rispetto al primo giorno di ritiro con la sua nazionale, Edin Dzeko sta meglio". Apre così il focus di Tuttosport nella sua edizione odierna in merito alle condizioni del centravanti dell'Inter. Si legge: "Ma la sua eventuale presenza nel match del prossimo sabato contro la Finlandia, e in quello successivo contro l’Ucraina, resta, viste le tempistiche, in dubbio. Le condizioni dell'attaccante seguiranno a essere valutate giorno dopo giorno.