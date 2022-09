Bosnia, amichevole con la Russia. Dzeko si oppone: “Sono per la pace, non voglio giocare”

La decisione della Federcalcio bosniaca di organizzare un'amichevole contro la Russia (in programma il prossimo 19 novembre a San Pietroburgo, prima nazione ad affrontare la Nazionale russa dopo l'inizio del conflitto in Ucraina) ha fatto molto discutere, e diverse voci importanti si sono apertamente schierate contro questa partita. Tra queste c'è anche quella di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, capitano e simbolo della selezione bosniaca. Queste le sue parole, riportate dal portale Klix: "Sono contrario a giocare questa partita. Sono sempre e solo per la pace. La federazione conosce la mia opinione, purtroppo non sono io a prendere le decisioni, ma ho la mia posizione, che è chiara e che non prende in considerazione di giocare questa partita mentre persone innocenti stanno soffrendo. Sono solidale con il popolo ucraino in questi tempi difficili per loro".