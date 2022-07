Ex Inter, UFFICIALE: Botturi nuovo direttore sportivo della Pro Sesto

Nato a Brescia il 19 febbraio 1980, il neo diesse biancoceleste vanta un’esperienza ventennale in ruoli dirigenziali: inizia la sua carriera come osservatore nel Settore Giovanile dell’Atalanta, per poi diventare Direttore Sportivo e Responsabile del Settore Giovanile del Montichiari, ruolo ricoperto per dieci stagioni.