Bove annuncia: “Tornerò presto a giocare, voglio farlo il prima possibile”

"Quello che mi è successo è stato motivo di grande crescita e mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze", annuncia Bove
"Sto pensando ad allenarmi, per me lo sport è importante. La mia condizione finisca migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando".

Lo ha detto Edoardo Bove a margine della presentazione in Senato della Legge Bove sul primo soccorso.

"Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini - ha aggiunto -. Quello che mi è successo è stato motivo di grande crescita e mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze. Ho imparato ad accettare una versione diversa me".

