Edson Braafheid ha stilato la sua personale top 11. L’ex giocatore della Lazio nella sua squadra ha inserito Stefan de Vrij motivando così la scelta: “La crescita che ha vissuto in Italia… Per me è di un livello diverso. Quell’uomo è così professionale. Arriva la mattina presto, fa un riscaldamento prima del riscaldamento ed è sempre il primo in palestra dopo l’allenamento“, ha detto il giocatore ai microfoni di Voetbal Primeur

(voetbalprimeur)